Il punk è diventato un cantastorie

Il 2020 è stato un annus horribilis per tutti e ancor di più per i Sick Tamburo, la formazione pordenonese nata dalle ceneri degli storici Prozac+, che ha perso la bassista e cantante Elisabetta Imelio dopo una lunga battaglia con il cancro. Bloccata dalla pandemia e dalla grave perdita, la band si è riconfigurata con il solo Gian Maria Accusani, chitarra e voce di entrambe le formazioni, che ha deciso di imprimere per ora una svolta acustica alla sua carriera, reinterpretando in versione upnlugged i brani dei Sick Tamburo.

Il nuovo singolo Il fiore per te, uscito per Discgust Music e accompagnato da un videoclip, anticipa lo spettacolo Da grande faccio il musicista, che vedrà il fondatore e leader di Prozac+ e Sick Tamburo impegnato per tutta l’estate in uno show emozionale e coinvolgente in cui l’artista, immerso in una dimensione intima, racconterà il suo viaggio nel mondo della musica dagli primissimi esordi ad oggi, attraverso aneddoti e canzoni eseguite chitarra e voce.



