Il Quartetto Accardo a Portopiccolo

Un altro appuntamento questo venerdì per “Falesie in musica” con Portopiccolo e la Società dei Concerti di Trieste, insieme per questa rassegna che ha come obiettivo quello di creare un sistema virtuoso di promozione di tutto il territorio triestino.



Venerdì 11 settembre alle 20.30 – grazie anche al supporto di Arca Fondi e Concessionario Bliz – il Portopiccolo Pavillion ospiterà il Salvatore Accardo Quartetto.



Informazioni per il pubblico

Biglietto: 15 € acquistabile sui siti web di Portopiccolo e della Società dei Concerti di Trieste; i posti sono numerati. Il biglietto include un calice di benvenuto e uno sconto del 10% sulla ristorazione se si rimane a cena in uno dei ristoranti di Portopiccolo e nei negozi del borgo. Il servizio navetta nato in collaborazione con Hoptour - per raggiungere Sistiana e poter così partecipare al secondo concerto della nuova rassegna - partirà da Piazza Oberdan puntuale alle 19.30 (con ritrovo alle ore 19.15 per tutte le procedure di imbarco). Il ritorno in città da Portopiccolo avverrà dopo il concerto con partenza puntuale alle ore 22.30 e con arrivo in Piazza Oberdan.