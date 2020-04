Il Quartetto Werther in concerto, on line

Antonino Fiumara pianoforte, Misia Iannoni Sebastianini violino, Martina Santarone viola, Simone Chiominto violoncello: in arte il Quartetto Werther, Archi e pianoforte, vincitore di concorsi internazionali e lo scorso settembre Terzo Premio al Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste” 2019, con menzione speciale per l’esecuzione del brano d’obbligo di Gabriele Cosmi. E sarà proprio il talentuoso l’Ensemble cresciuto sotto la guida del Trio di Parma e di Pierpaolo Maurizzi, a inaugurare domani, martedì 28 aprile, alle 18 sul canale facebook dell’Associazione Chamber Music Trieste, Playing alle 18 – Chamber on web la piccola Stagione Cameristica digitale promossa «nell’attesa della “normalità” e di un palcoscenico reale, quando la musica dal vivo sarà praticabile in un contesto di sicurezza, salute e sostenibilità per tutti». Il Quartetto Werther attende quindi domani il pubblico social, per una performance che sarà dedicata a musiche di Gabriel Faurè. La successiva proposta di Chamber Music andrà su web venerdì primo maggio: di scena il Quartetto d’Archi Savinio, che era atteso a Trieste nella serata del 20 aprile, su musiche di Robert Schumann. Dettagli e aggiornamenti sul sito www.acmtrioditrieste.it Il Quartetto Werther si è già esibito per autorevoli enti musicali come l’Unione Musicale di Torino, Bologna Festival, Accademia Filarmonica romana, Teatro “La Fenice” di Venezia, Teatro Ristori di Verona, Moscow International House of Music, Teatro Sociale di Como, Società Umanitaria di Milano, Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro, Festival Pontino di Musica. L’Ensemble è stato inoltre secondo classificato e unica formazione italiana sul podio al Concorso Internazionale di Musica da Camera-Premio Boccherini di Lucca e del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Luigi Nono”.