Il rapper rivoluzionario, anche sui siti a tripla X

Non accenna a fermarsi il momento di grazia di Salmo, che dopo una tournée interamente sold out nei principali palazzetti italiani sta girando l’Italia con il suo Playlist Summer Tour. Il rapper più amato del momento, che ha rivoluzionato l’hip-hop italiano ottenendo ben 24 dischi di platino e 21 dischi d’oro, sarà protagonista sul palco della Beach Arena di Lignano Sabbiadoro lunedì 12 per un grande evento inserito nel calendario di We Are Lignano e Lignano Sunset Festival, promosso da Fvg Live e Zenit. Con performance live impeccabili, Salmo ha saputo stupire il suo pubblico con il suo ultimo tour, tutto esaurito in ogni tappa. La tournée si è aperta a dicembre con tre sold out a Vigevano, Roma e Milano, dove ha presentato il nuovo album. Nella sua carriera Salmo ha anche raggiunto oltre 350 milioni di visualizzazioni su YouTube e, dopo aver infranto tutti i record su Spotify, è stato anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato su un sito a luci rosse, per lanciare l’album con un’operazione di marketing fuori dagli schemi.