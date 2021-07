Il reggae torna ‘a casa’ con One Love, raduno italiano in sicurezza

La nutrita community anche regionale di appassionati di musica reggae ha dovuto fare i conti anche quest’anno con lo stop dello storico Rototom Sunsplash, il festival nato in Friuli e ormai residente in Spagna, cancellato come nel 2020. Un gruppo di coraggiosi – l’associazione One Love – sostenuti da tanti ambassadors, Vip e non, della musica in levare, hanno lavorato mesi per far tornare la scena nazionale a riunirsi dal vivo, organizzando una tre-giorni di raduno reggae, che proseguirà fino a sabato 31, proprio al Camping Girasole di Aprilia Marittima, location storica per il reggae in Friuli, a due passi da Lignano.

Il programma per la One Love Reggae Reunion si arricchisce di giorno in giorno di nuovi ospiti nelle diverse aree-concerto, tutte in sicurezza secondo le norme anti-Covid vigenti: per entrare è richiesto il green pass con ciclo vaccinale concluso o in alternativa il risultato di un test, effettuabile anche in loco. La line-up completa e tutte le attività (quelle green, quelle per bambini, i bagni di gong, la musica in piscina…) sono consultabili sul sito www.associazioneonelove.it. La ‘vacanza-reggae’ prevede soltanto artisti nazionali. Tra i nomi più conosciuti, Africa Unite, Villa Ada Posse, Skardy (ex Pitura Freska), Awa Fall, Bujumannu e in area dancehall Lampadread, Vitowar, PierTosi e i nostri corregionali Northern Lights, tra i nomi che hanno fatto la storia del genere. Venerdì 30, giornata speciale dedicata alla storia del reggae in regione con ospiti Paolo Baldini, i Mellow Mood, i già citati Northern Lights, DJ Tubet, Wicked Dub Division, Playa Desnuda e R.Esistence in Dub. Prevista anche la copertura radiofonica con le One Love stories quotidiane per raccontare in diretta radio il mood di questo primo incontro reggae nazionale in tempi di pandemia.