Il regista Antonio Padovan presenta la sua fiaba lunare

Lunedì 03 agosto il regista di Finché c’è prosecco c’è speranza Antonio Padovan ritorna a Pordenone per presentare il suo ultimo film al Cinema Sotto le stelle.



Alle 21.00 in arena Calderari sarà presentato Il grande passo, distribuito dalla friulana Tucker Film e Parthenos, una emozionante favola lunare con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi come protagonisti e con la partecipazione straordinaria di Flavio Bucci, ultima sua apparizione sul grande schermo.



Mario vive a Roma, Dario nel Polesine. Mario ha una ferramenta, Dario un casolare. Mario segue le regole, Dario le disprezza. Figli dello stesso padre e di madre diversa, Mario e Dario sono fratelli ma non hanno niente in comune. Lontani e spaiati, condividono soltanto il dolore dell'abbandono paterno. La follia di Dario, genio incompreso dell'ingegneria aerospaziale, provoca suo malgrado la loro riunione. Dopo un tentativo di lanciarsi sulla Luna finito con un campo incendiato e la denuncia del vicino, Dario viene condannato al ricovero coatto ma l'intervento provvidenziale di Mario cambia il corso degli eventi e punta la Luna.



«Raccontando questa storia - commenta Padovan - ho voluto rendere omaggio a due mondi del cinema che amo e che vivono dentro di me. Quello americano, un po’ infantile e sentimentalista, con cui sono cresciuto da bambino: il cinema di sognatori come Steven Spielberg. E quello silenzioso e sincero, il cinema della mia terra, creato da artigiani come Carlo Mazzacurati. Questi due mondi s’incontrano e si scontrano in una storia che parla del sogno di andare sulla luna, e di due fratelli che imparano a conoscersi».In caso di pioggia la proiezione sarà spostata – lo stesso giorno alla stessa ora - a Cinemazero.Familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.Per conoscere l’intera programmazione di luglio consultare il sito: www.cinemazero.it