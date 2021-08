Il regista Davide Ferrario al Cinema sotto le stelle

Venerdì 20 agosto alle 21.00 in Piazzetta Calderari, a Pordenone, il regista Davide Ferrario presenta al pubblico del Cinema Sotto le Stelle il suo film Boys, commedia generazionale che vanta un cast d’eccezione (Neri Marcorè, Marco Paolini, Giorgio Tirabassi e Giovanni Storti) e la colonna sonora firmata da Mauro Pagani (PFM).



Una storia di rimpianti e di rivalsa, di perseveranza e ottimismo, oltre che – ovviamente - di amicizia e di spirito rock.

Joe, Carlo, Bobo e Giacomo sono amici da sempre, uniti dalla passione per la musica, la quale li ha portati, negli anni ‘70 a fondare una rock band, i The Boys. A distanza di quarant’anni, dopo una vita che li ha spinti verso lidi più sicuri, ancora si ritrovano a suonare, più come tributo nostalgico ad una gioventù di gloria che per il reale successo che riscontrano. Finché non si presenta l’occasione per tornare alla ribalta: un trapper vorrebbe fare una cover di uno dei loro maggiori successi. I “ragazzi” sono costretti a fare il punto della situazione, tra ambizioni e compromessi, non solo come gruppo ma anche e soprattutto come individui singoli, non ancora pronti ad affrontare i mutamenti dell’età, mentre il passato che tanto hanno idealizzato li attende alla porta.



Un buddy movie velato di nostalgia, quinta vera protagonista, che si materializza sullo schermo tramite foto e video di repertorio, testimonianze di una stagione musicale indiscutibilmente iconica, e grazie alle musiche di Mauro Pagani, vero fiore all’occhiello del film.



