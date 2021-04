Il regista Filippo Meneghetti presenta 'Due'

Riaprono i cinema e non possono, ovviamente, mancare gli ospiti in sala! Il primo ospite a salire sul palco del Visionario in questo 2021 sarà Filippo Meneghetti, regista italiano di stanza in Francia che si candida a diventare una delle voci più internazionali del nostro cinema. Sarà lui, mercoledì 28 aprile alle ore 19.40, a presentare al pubblico in anteprima Due, il suo sorprendente film d’esordio, candidato al Golden Globe e rappresentante della Francia nella corsa all’Oscar. La vendita dei biglietti è già attiva online su http://bit.ly/TktsOnline.



Interpretato da due attrici leggendarie come Barbara Sukowa e Martine Chevallier, un “thriller del cuore” che ha ricevuto un’accoglienza trionfale in decine di festival in tutto il mondo, ottenendo tra gli altri un premio César e un Prix Lumières come Miglior opera prima.



Nina e Madeleine si amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa, vivendo entrambe all’ultimo piano dello stesso palazzo. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento imprevisto, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l’amore tra le due è messo a dura prova… Tenendo insieme sentimento e ironia, dramma e suspense, DUE sa raccontare la forza inarrestabile dell’amore in modo mai scontato e con un’empatia che avvince e commuove.Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Per la visione dei film in sala è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).