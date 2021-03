Il regista Giorgio Diritti presenta il suo cortometraggio Zombie

Ancora grandi ospiti in arrivo su #iorestoinSALA: sabato 27 marzo alle ore 20.30 sarà la volta del regista Giorgio Diritti, che presenterà al pubblico in streaming il suo cortometraggio ZOMBIE. A dialogare con lui Gianluca Farinelli. La presentazione sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.



Evento speciale di chiusura della 35. Settimana Internazionale della Critica nella sezione SIC@SIC - Italian Short Cinema, ZOMBIE è stato realizzato in chiusura del corso di sceneggiatura e regia, "Dall'idea al set", curato da Giorgio Diritti durante tutto il 2019 per la Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio a Bobbio. Un cortometraggio nato attraverso un lavoro di gruppo e al contempo personale e introspettivo con i ragazzi del corso sul tema dei rapporti figli-genitori.



È il giorno di Halloween. Camilla è fuori da scuola. Cerca con gli occhi il padre, ma ad aspettarla è la madre, Paola, che la porta in pasticceria e le dice di prendere quello che vuole: è un giorno speciale. Una volta a casa, Paola traveste la figlia da zombie: sta arrivando l'atteso momento del "dolcetto o scherzetto”. Un cappuccio con due fori sugli occhi le copre il volto, Camilla osserva il paese animarsi per la festa dei morti, passeggia per le vie del paese mano nella mano con la madre che però…



"Durante gli incontri del corso fatto a Bobbio, ho cercato assieme ai miei collaboratori di stimolare i partecipanti a parlare delle loro esperienze personali, di sentire quali fossero le loro 'urgenze'. - ha dichiarato il regista - Ne sono nati, tra gli altri, alcuni soggetti che esprimevano le difficoltà, le sofferenze, i traumi delle separazioni coniugali, viste dal punto di vista dei figli. [ZOMBIE è] una riflessione su quei traumi infantili che resteranno nel tempo e che i bambini certo non meritano".