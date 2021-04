Il registra Davide Del Degan presenta 'Paradise'

Chi è Calogero? È un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Venditore di granite siciliano, un giorno assiste a un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed ecco che viene spedito, sotto il programma protezione testimoni, nel posto più lontano dalla Sicilia: a Sauris, tra le montagne del Friuli!



Qui finisce la nostra piccola sintesi e inizia Paradise. Una nuova vita, surreale black comedy firmata dal regista triestino Davide Del Degan, che martedì 20 aprile alle ore 21.00 presenterà il film in diretta streaming su #iorestoinSALA. Con lui anche i due interpreti principali del film, Vincenzo Nemolato e Giovanni Calcagno. Modera l’evento la giornalista Elisa Grando.



La presentazione sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it (in regione quindi Cinemazero di Pordenone, Visionario e Cinema Centrale di Udine, Ariston di Trieste, Sociale di Gemona, Cinecity di Lignano, Kinemax di Gorizia, Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli e Cinema Teatro Zancanaro di Sacile).



"Paradise è una storia sospesa tra le tinte scure di un thriller e i sorrisi della commedia -, commenta Del Degan -. In maniera leggera giochiamo col contrasto che un uomo, arrivato dal sole, deve affrontare trovandosi al Nord: fra montagne piene di neve e persone così diverse da lui".