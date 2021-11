Il ritorno di Sorrentino al Visionario

La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta: undici parole per condensare il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, attesissimo al Visionario dal 24 novembre. Le prevendite sono già attive online (www.visionario.movie) e presso la cassa del cinema.



Premiato all’ultimo Festival di Venezia con il Leone d’Argento, e interpretato dal grande Toni Servillo con il giovane Filippo Scotti (alter ego del regista), È stata la mano di Dio riporta Sorrentino nella Napoli della sua adolescenza per un turbolento racconto di formazione. La Napoli febbrile e magica di Maradona. Una storia biografica, più personale di tutte quelle che Sorrentino ci ha regalato in precedenza. Un'immersione in una memoria viva, in un bellissimo mondo imperfetto che non sarebbe potuto durare a lungo. Ma è anche la struggente descrizione dell'impulso ad andare avanti, a creare, a cogliere qualunque sconcertante occasione si presenti, anche in mezzo a un immenso dolore…



Vent'anni dopo aver diretto a Napoli il suo primo film, L’uomo in più, Sorrentino ritorna per la prima volta nella sua città con una troupe cinematografica. «Che effetto mi ha fatto? È stato meraviglioso, molto eccitante. Divertente. Non è facile per me riassumere come mi sono sentito a tornare a Napoli perché è come dover riassumere una vita intera».



