Il ritorno in classe dopo l'emergenza

Un’estate da vivere insieme aspettando il ritorno a scuola dopo l'emergenza, sognando la riscossa sul virus: arriva a Pordenone uno spettacolo di estrema attualità grazie alla Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone che propone la rassegna Le Primizie de L’Arlecchino Errante. Appuntamento nel giardino della sede di via Selvatico, messa a disposizione con convenzione dal Comune di Pordenone, spazio che diventa una vera e propria Oasi teatrale estiva. Mercoledì 22 luglio alle 19 in scena lo spettacolo per famiglie "Puntindelfarobellavistasulmar - I racconti del dinosauro" della compagnia Alberto De Bastiani.

"Alberto - racconta il presidente della Scuola Ferruccio Merisi - è uno dei migliori rappresentanti del teatro di figura italiano. Ha base a Vittorio Veneto, ma è anche strettamente legato al nostro territorio visto che per le produzioni è socio del “nostro” CTA Gorizia. Negli ultimi anni è diventato “compagnia”, o meglio "famiglia d’arte” all’antica, con le figlie attrici e il figlio tecnico per luce e suono. Lo spettacolo “Puntindelfarobellavistasulmar” vede appunto protagonista Silvia De Bastiani “servita” dal fratello Marco dal punto di vista tecnico. Un pregio dello spettacolo è che è stato scritto e diretto da Gigio Brunello e Gyula Molnar, che sono un po’ come i fratelli Taviani del Teatro di figura internazionale".

L’ingresso agli spettacoli di via Selvatico sarà libero, con la raccomandazione di un’offerta altrettanto libera e responsabile. Consigliata la prenotazione nelle ultime due ore precedenti lo spettacolo o anche direttamente su posto, arrivando con un piccolo anticipo. In caso di sovrannumero, si replica il giorno successivo, come anche in caso di pioggia. Info: 0434 311042; 340 9330447. L’Oasi Teatrale offre in giardino quattro ordini di sedute, dalle più basse alla più alte, per un totale di oltre cinquanta posti, un totale variabile a seconda della presenza di nuclei familiari o simili.