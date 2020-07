Il road movie spagnolo 'La viajante' in anteprima a ShorTS

Penultima giornata di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina in programma quest’anno sul web fino a domenica 12 luglio.



Sabato 11 luglio alle 20 sarà proiettato gratuitamente in streaming su MYmovies, partner tecnico del Festival, il film in anteprima mondiale "La viajante" di Miguel Mejías, in concorso nella sezione Nuove Impronte dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente. Un road movie esistenziale, con rimandi al cinema di Michelangelo Antonioni: al centro della vicenda Angela, una donna imprigionata in una routine da cui sembra impossibile sfuggire, fino al momento in cui non si avventura in un viaggio attraverso terre remote, dove scoprirà un interesse speciale nel filmare insetti utilizzando la macchina fotografica appartenuta alla madre, mentre si occuperà degli impulsi, imprevisti e sconosciuti, causati dalla solitudine.



Miguel Mejías (Tenerife, Spagna, 1991) si è formato a Madrid come sceneggiatore e regista dopo aver iniziato a studiare Sociologia e Comunicazione Audiovisiva. Al momento insegna regia all'Istituto del Cine de Canarias. Ha scritto e girati cortometraggi come Nocturnos, Ella y la ventana e Icelands, selezionati in prestigiosi festival internazionali come Ismailia Film Festival (Egitto), Cinespaña Tolouse (Francia) o Experimental Superstars (Serbia). Grazie a questi cortometraggi è iniziata la collaborazione con Ángela Boix, che recita in "La viajante", al suo esordio nel lungometraggio.



Sempreappuntamento sulla Pagina Facebook di ShorTS con una masterclass insieme all'animatore e regista Simone Massi, vincitore di un David di Donatello per il miglior cortometraggio e di due Nastri d'argento, nonché autore della folgorante e personalissima sigla della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dal 2012 al 2016. Alle 21.30 le proiezioni online gratuite proseguono sempre su MYmovies con i corti di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival dedicata ai migliori cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali.