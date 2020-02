Il rock 20 anni dopo il ‘Reset’

Da quasi un anno, continuano le celebrazioni per il quarto di secolo dall’esordio dei Negrita, la rock band italiana simbolo degli Anni ’90, tornata protagonista assoluta prima a Sanremo 2019 e poi con due tour teatrali, caratterizzati da decine di sold out. A gennaio è partita la terza parte di questo ‘tour infinito’ in miniatura, La Teatrale: Reset Celebration, che mercoledì 19 vedrà la band al Teatro Nuovo Giovanni da Udine nell’unica data regionale.

Su un palco ricoperto da tappeti variopinti, Drigo, Mac, Giacomo Rossetti, Guglielmo Gagliano, Cristiano Dalla Pellegrina e Pau propongono un set fortemente acustico, con grandi fari retrò che illuminano un percorso iniziato nel ‘94.

Un viaggio attraverso Paesi lontani, che si concentra su Reset, l’album che proprio vent’anni fa ha sdoganato i Negrita dalla scena underground (quella che oggi è chiamata ‘indie’. Alternando lo stile roots elettrico delle radici e le atmosfere unplugged, con molti estratti dall’album campione di vendite che sarà ristampato per il ventennale, i Negrita passano in rassegna tutti i loro successi, fino a quelli dell’ultimo album Desert Yacht Club, uscito nel 2018. “Come annunciato –la band si rivolge direttamente al suo pubblico - non abbiamo alcuna intenzione di fermare i festeggiamenti. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo ripartiti per un tour che, fino ad ora, avete trasformato in uno dei migliori della nostra carriera”. (a.i.)