Il rock non muore, si trasforma

Lo scorso anno avrebbero dovuto celebrare i 20 anni di attività, ma il vero ‘start’ degli Alba Caduca è del 2005, quando la band friulana trova la giusta alchimia – fissata due anni dopo nell’album d’esordio - con un repertorio originale fatto di rock aggressivo ed elettronica, echi dark e industrial, un gusto tutto Anni ’90 per il cosiddetto ‘crossover’ e per i testi interamente in italiano. Il quarto album degli Alba Caduca (quinto se si considera anche Ciò che resta, versione acustica del precedente Babele) è uscito venerdì 24, a cinque anni di distanza dal precedente Uomo nuovo, e rappresenta un ritorno alle sonorità hard e all’energia rock, non disgiunti da spruzzi di elettronica e da un’atmosfera (post)new wave. In sostanza, il primo lavoro ‘post-tutto’ degli Anni ‘20 in Friuli.

Il titolo Nigredo rimanda ancora all’alchimia, visto che rappresenta la fase in cui la materia deve essere decomposta come passo iniziale per la creazione: in sintesi, un ciclo che si chiude e anticipa un nuovo inizio. Undici le tracce registrate da Massimo Dubini (voce), Massimo Cisilino (basso, cori), Elena Feragotto (chitarre) e Mario Sabadelli (batteria), mixate e masterizzate allo Studio 73 di Ravenna. Anticipato dal video Afghano, che chiude l’album, il lavoro è caratterizzato da atmosfere cupe e ossessive, affrontando nei testi argomenti come cinismo, misoginia, consumismo sfrenato e l’emarginazione degli ultimi, lasciando però spazio anche a viaggi introspettivi e continui cambi di direzione (quasi alla Tool) dalle iniziali Bombers e S.O.C., passando per Assassini, Marnero e derive ‘melodiche’ come Kronos.