Il Rompiballe di Francis Veber al Teatro Bobbio

Per il terzo appuntamento in stagione alla Contrada è in arrivo al Teatro Orazio Bobbio dal 18 novembre, una coppia che è sinonimo di assoluto divertimento: Paolo Triestino e Giancarlo Ratti nello spettacolo Il Rompiballe di Francis Veber. È questo uno dei capolavori del maestro francese della risata, del quale il pubblico ricorderà senz'altro anche La cena dei cretini (portato in scena anche da Pistoia e Triestino con oltre 200 repliche di grande successo in tutta Italia comprese quelle alla Contrada) e l’Apparenza inganna, tutti trasposti in Francia anche per il cinema e adattati in Italia per il teatro.



In questa versione recentemente riallestita i protagonisti saranno Paolo Triestino e la “new entry” Giancarlo Ratti, una nuova, per modo di dire, coppia (si conoscono da oltre 40 anni!) già rodata, che promette grandi risate e divertimento.



Insieme ad Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto e Alessio Sardelli porteranno sul palco l'esilarante storia di un killer, incaricato di uccidere uno scomodo testimone, che prende alloggio nella camera di un hotel per tale scopo, e di un aspirante suicida, situato nella stanza accanto (con tanto di porta comunicante) di un albergo a Marsiglia.



Il killer dovrà evitare che il depresso vicino richiami con i suoi tentativi troppa attenzione, soprattutto quella della polizia, ed evitare così di mettere a repentaglio il successo della sua missione, ma verrà irrimediabilmente risucchiato dai problemi del “rompiballe” suicida e dal suo entourage: l’ex moglie, il nuovo compagno di lei e un poliziotto stravagante.Tra risate, gag e colpi di scena Il rompiballe con il suo ritmo incalzante riafferma il talento di Veber nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento. Prodotto da Artisti Associati in collaborazione con Fiore e Germano lo spettacolo, per la regia della coppia Pistoia - Triestino, andrà in scena per La Contrada al Teatro Orazio Bobbio dal 18 al 21 novembre: serali alle 20.30 e domenica alle 16.30.