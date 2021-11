Il Rossetti non si ferma e annuncia quattro spettacoli

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia prosegue con entusiasmo la propria attività arricchendo la programmazione di quattro nuovi appuntamenti di grande rilievo: si tratta di eventi importanti che saranno in programma a partire dai primissimi mesi del 2022, ma i cui biglietti saranno già disponibili al botteghino a partire da giovedì 2 dicembre.



Attesissimo, e preannunciato fin dalla presentazione della stagione 2021-2022 è sicuramente il musical “Ghost” tratto dall’omonimo film della Paramount Pictures e scritto da Bruce Joel Rubin che racconta l’eterna storia d'amore tra Sam e Molly. Rendono l’appuntamento irrinunciabile, un cast eccellente capitanato Giulia Sol - artista di punta di “Tale e Quale Show” - e da Mirko Ranù il cui talento è già noto alla platea del Rossetti che lo ha ammirato in “Priscilla”. La regia e la scenografia sono di Federico Bellone firma internazionale che ha contribuito al trionfo in Italia di grandi musical come “Mary Poppins”, “Dirty Dancing”, “A qualcuno piace caldo” e gli effetti speciali per il fantasma di Sam e gli altri personaggi che prendono forma entrando e uscendo dai corpi o passando attraverso le porte, nascono dalla brillante mano di Paolo Carta, un mago dell’illusionismo capace di sorprendere lo spettatore più che con la tecnologia con trucchi da vecchio artigiano dell’inganno. Lo spettacolo sarà in scena al Politeama Rossetti dal 4 al 6 marzo.



Attiene al mondo del teatro musicale un altro grande spettacolo, “La Divina Commedia - opera musical” che ripercorre il capolavoro dantesco grazie alle musiche di Marco Frisina, la regia di Andrea Ortis e il talento di 9 cantanti-attori, 14 ballerini-acrobati, 50 componenti in troupe, 70 scenari con effetti 3D, 200 costumi di scena… una produzione davvero imponente. Lo applaudiremo alla sala Assicurazioni Generali del Politeama l’ 8 e il 9 aprile.Sarà invece in scena già a febbraio “Solo” il nuovo one man show di e con Arturo Brachetti che ha già spesso magnetizzato il pubblico dello Stabile con il suo imprevedibile talento. Questa volta propone un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nei suoi sogni, ricordi e fantasie: una casa della memoria e delle emozioni, che attraversa 7 stanze ed evoca oltre 60 personaggi. Lo spettacolo è un programma il 18 febbraio alla Sala Assicurazioni Generali.Ad aprire questa tranche di grandi eventi sarà il 15 febbraio “Alice in Wonderland”, spettacolo che il Circus-Theatre Elysium di Kiev ha tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol. Con un cast di 30 ballerini-acrobati la Compagnia porta in scena il grande classico della letteratura con scelte scenotecniche avveniristiche: i personaggi - Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera - appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.Gli abbonati alla stagione Musical & eventi 2021-2022 avranno la prelazione sull’acquisto dei biglietti a partire da giovedì 25 novembre, mentre per gli abbonamenti stelle le prenotazioni inizieranno martedì 30 novembre (giornata in cui saranno prenotabili anche altri attesissimi eventi della stagione come il balletto “Lo Schiaccianoci”, il musical “Nunsense - le amiche di Maria”, il Galà dell’Operetta e del Musical e lo spettacolo “Canto di Natale”).Sempre giovedì 25 novembre inizieranno le promozioni per il Black Friday weekend 2021: tutti gli abbonati alla stagione 2021-2022 potranno acquistare un pacchetto di 16 stelle al prezzo speciale di € 120. Per chi non si è ancora abbonato saranno disponibili i pacchetti “Stelle di Natale” a prezzi speciali. Tutte le promozioni del Black Friday saranno disponibili nei punti vendita e online fino a martedì 30 novembre.Per informazioni e altre eventuali esigenze, contattare la biglietteria telefonicamente, al tel. 040.3593511.