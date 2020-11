Il Rossetti ricorda il grande Gigi Proietti

Si è spento all'alba del giorno in cui compiva 80 anni. E' morto così, questa mattina, l'attore romano Gigi Proietti. Era ricoverato da alcuni giorni in una clinica romana a causa di alcuni problemi cardiaci. Nella serata di ieri l'aggravamento, un grave scompenso cardiaco e il decesso. Ad annunciare la morte di Gigi Proietti, la compagna di vita Sagitta e le due figlie Susanna e Carlotta.

Lascia in eredità 50 anni di spettacoli, dal cinema al teatro di cui è stato maestro.

Su Twitter il ricordo di uno dei teatri della regione che lo ha visto mattatore e protagonista, il Rossetti di Trieste: “'A me gli occhi, please... certo a te gli occhi Gigi e il ricordo e la gratitudine per le interpretazioni, le riflessioni e l'ironia sagace, e per gli spettacoli al Rossetti, fra cui la serata di riapertura "Bentornato Politeama!" #gigiproietti ci mancherà tanto”.

L'assessore alla Cultura del Fvg, Tiziana Gibelli, ispirata dalle parole dell'attore Pierfrancesco Favino che ha dedicato all'attore scomparso un sonetto: “Bravo #Favino: ‘n se fa così, tutto de botto. Svejasse e nun trovatte”.

