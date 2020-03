"Il r&r non morirà, ma ora siamo in ginocchio"

Impossibile non averlo incrociato da qualche parte durante uno dei tantissimi concerti che anima(va)no le serate friulane. Batterista dei Great Balls of Fire, da tempo ormai la backing band di papà Beppe Lentini, il padre del rock & roll in Friuli, Federico Lentini ha scelto da quasi una ventina di anni di mettere la sua professionalità a disposizione degli altri musicisti con il suo service Great Balls Music. Dietro al mixer o nel backstage del palco, ‘Fede’ fornisce e gestisce tutto quello che serve per uno spettacolo live: impianto di amplificazione di varie dimensioni, microfoni, luci, strumenti musicali… Come tutti i colleghi del settore, si è dovuto fermare (“già al primo stop di febbraio” - specifica). E la situazione, per uno come lui, specializzato in tanti piccoli eventi diffusi “in mezzo al popolo”, è senza mezzi termini disastrosa. “Una ditta individuale come la mia, e tante altre del settore, non può andare avanti a lungo così: non può reggere. L’azienda è in ginocchio come tutte quelle del settore, perché il fatturato è pari a zero. In questo periodo, di solito, anche se ci sono lavori che danno continuità, si inizia soprattutto a fare programmi per l’estate, stipulando accordi e firmando contratti. Come si può intuire, tutto quello che è stato concordato precedentemente è saltato. Dopo tanti anni di lavoro, dopo aver portato un carnet di artisti invidiabili sui palchi, tra cui ricordo con piacere Stef Burns, il chitarrista di Vasco, sono sinceramente preoccupato. Non posso che lanciare un augurio a tutto il settore di riprendersi alla grande e riportare la musica davanti alla gente, anche se non sarà facile e ci vorrà tanta solidarietà. Da appassionato, dico che il rock non morirà mai, però ci vorrà tempo e cautela per ritrovarci tutti insieme a fare musica e a far festa”.