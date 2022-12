Il Russian Classical Ballet a Cordenons con Lo Schiaccianoci

Nella programmazione che il Circuito ERT dedica alla danza non può mancare l’appuntamento con la classica. Quest’anno sarà il Russian Classical Ballet a portare per un’unica data in Circuito uno dei titoli più conosciuti, Lo Schiaccianoci, balletto con le coreografie originali di Marius Petipa e le musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij. La compagnia, diretta da Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev, sarà mercoledì 7 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons.

Basato sulla fiaba Lo schiaccianoci e il re dei topi di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza, Clara, che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l’incantesimo; lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia invernale che immerge lo spettatore in un regno di fantasia.

La composizione de Lo Schiaccianoci ha reso immortale il genio Čajkovskij, esaltandolo, in passaggi melodici come la Il valzer dei fiori, la Danza della fata confetto, La danza russa, La danza araba e La danza cinese.

Il Russian Classical Ballet è composto da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm. Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali Compagnie russe, danno vita a questo ensemble, nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.

Pochi i biglietti ancora disponibili per mercoledì, la prevendita si terrà domani – martedì 6 dicembre – all’Auditorium Aldo Moro dalle ore 16 alle 19. Informazioni chiamando lo 0434 932725 o scrivendo a centroaldomoro@gmail.com. Maggiori informazioni al sito ertfvg.it.