Il Salotto Musicale del Fvg a La Brunelde di Fagagna

È itinerante, in questa stagione, il Salotto Musicale del Friuli Venezia Giulia. Dopo la tappa di marzo nella “casa” del design contemporaneo, il Moroso Design Outlet, questa volta si torna a Fagagna, ma ci si accomoda in un altro luogo carico di suggestioni, in questo caso storiche.

Sabato 30 aprile, alle 21, il concerto di musica insolita si terrà a La Brunelde, in via Giovanni Mauro d’Arcano, 8, casaforte edificata dai signori d’Arcano nel XIII secolo su preesistenze romane, ricca di arredi e memorie famigliari, oggi nella veste di villa rinascimentale. La musica e la protagonista costruiranno un perfetto dialogo con l’ambientazione: in Imaginary Folklore, infatti, la cantante, fisarmonicista e compositrice Evelina Petrova intreccerà arcaici echi dell'Est con la sperimentazione e le sonorità contemporanee.

Evelina Petrova è nata in una cittadina non lontana da San Pietroburgo, città dove poi si è diplomata al Conservatorio Statale. Dal 2012 ha proseguito gli studi e avviato la sua carriera musicale stabilendosi a Oslo e proprio dalla capitale norvegese raggiungerà Fagagna a fine aprile per il Salotto Musicale del Fvg. Vincitrice di numerosi premi internazionali, tra le tante collaborazioni ha realizzato progetti anche con Jethro Tull, Phil Milton, Oslo Chamber Choir, Balanescu String Quartet.

Petrova è un’interprete vocale unica, che usa le potenzialità sonore della fisarmonica per restituire un’esperienza emozionale coinvolgente: un equilibrio perfetto fra elementi del folklore e della musica classica, uniti a improvvisazione e avanguardia. Un potere “primitivo” e una creatività sorprendenti dati dall’intreccio della fisarmonica e della sua voce carica di suggestioni arcaiche, entrambe utilizzate in modi inattesi, spinti anche oltre le possibilità espressive canoniche.

La serata, organizzata dall’Associazione Coro POP Magico, è realizzata in collaborazione con l'Associazione Aics.

I posti, come sempre, sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: è possibile farlo velocemente scegliendo una delle tre modalità a disposizione: compilando il modulo sul sito www.salottomusicalefvg.it o via email scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com oppure ancora via sms al 348.9510651.

L’accesso è consentito nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.