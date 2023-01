Il Salotto musicale del Fvg rende omaggio a Cardini

Con un affettuoso omaggio al compositore Giancarlo Cardini, recentemente scomparso, torna in scena il Salotto Musicale del Fvg. Venerdì 27 gennaio, alle 21, l’appuntamento speciale animerà nuovamente negli spazi unici del Moroso Outlet, in via Nazionale 85 a Tavagnacco, rinnovando così anche la bella collaborazione concretizzata nella scorsa stagione.

A Cardini, il Salotto musicale aveva dedicato una serie di concerti nella stagione 2017-2018, e il compositore era anche stato presente personalmente a una delle serate, nel marzo 2018, anticipata da un approfondimento con il pubblico.

Venerdì 27, dunque, il Salotto lo ricorderà tramite “Lento trascolorare”, programma musicale che sarà introdotto dall’intervento del giornalista Paolo Carradori, autore del libro “Giancarlo Cardini, la musica, il Novecento”. Il concerto vedrà Agnese Toniutti al pianoforte, interprete di musiche di Erik Satie e Sylvano Bussotti, oltre che, appunto, di Cardini stesso.

“Lento trascolorare” è tratto da un titolo di un pezzo di Cardini ed è di per sé già una poesia: "Lento trascolorare dal verde al rosso in un tralcio di foglie autunnali". È diventato anche il titolo del cd monografico che la pianista Toniutti ha inciso con le musiche del compositore toscano. Anche gli altri autori in programma sono a lui collegati: Cardini ha infatti inciso l’opera omnia per pianoforte di Satie, mentre Bussotti è stato un amico e musicista con cui ha condiviso molte performance e di cui ha suonato, come interprete, diverse opere.

La serata è resa possibile grazie al sostegno di Tonutti Tecniche Grafiche e Moroso Design, in collaborazione con la Libreria Martincigh di Udine e si concluderà con una degustazione a cura di Officina Viticola Marcuzzi di San Floriano del Collio.

L'ingresso è riservato ai soci con prenotazione obbligatoria. Prenotazione e tesseramento sono possibili in tre facili modalità: o sul sito www.salottomusicalefvg.it, oppure email scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com o ancora via sms al 348.9510651.