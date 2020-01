Il Salotto musicale del Fvg si fa in due

L'inizio dell'anno si apre con un doppio appuntamento speciale per il Salotto Musicale del Friuli Venezia Giulia, che da sei stagioni, a Fagagna, propone appuntamenti di musica insolita, principalmente focalizzata sul pianoforte solista, ma con eventi dedicati anche ad altri repertori strumentali, tutti di rarissimo ascolto: una selezione di compositori, del ‘900 e viventi, di particolare rilievo, a volte con prime assolute, nazionali e internazionali.



Questo mese, dunque, una duplice occasione: innanzitutto, sabato 11 gennaio, a Udine, alla Libreria Martincigh (via Gemona 40). Alle 18.30, ci sarà Happy Hours, appuntamento straordinario di presentazione della stagione 2019/2020, straordinario anche perché vedrà la partecipazione di Gary Brackett del mitico Living Theatre di New York (l'appuntamento è a ingresso libero). Sabato 18 gennaio si torna in Villa Aurora, via Diaz 47, a Fagagna, la sede abituale di tutti gli appuntamenti musicali. Alle 21 si alza virtualmente il sipario su Cage-ideas, serata dedicata a John Cage, uno dei capisaldi delle stagioni del Salotto, e alle sue composizioni per pianoforte, toy piano e pianoforte preparato. In esposizione e in dialogo artistico con la musica, ci sarà una vera chicca, anche questa occasione da non perdere: un’opera di Bob Rauschenberg e una di Merce Cunningham da collezione privata, esposizione a cura della Libreria Martincigh, Udine. Sì perché il Salotto Musicale, grazie alla collaborazione con Cristina Burelli, titolare della libreria di Udine e studiosa nell’ambito dell’arte contemporanea, oltre alla musica, coinvolge ogni volta un artista di arte visiva, videoarte e danza, con l’esposizione di un’opera unica appositamente per il Salotto, spesso in interazione con l’esecuzione musicale.



Per la serata di sabato 18 è necessario tesserarsi e la prenotazione è obbligatoria, ma facilissima, con diverse modalità: o tramite modulo on-line, cliccando il pulsante “Prenota” sul sito https://coropopmagico.wixsite.com/salottomusicale, o tramite email, scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com, oppure telefonando al 348.8027207 (Laura).



Il Salotto musicale del Fvg torna dunque con due occasioni da non perdere e si conferma progetto unico nel panorama regionale. Il programma di ciascuna serata (un appuntamento mensile fino a giugno) è selezionato in base a criteri di godibilità e coinvolgimento del pubblico. Questo, assieme al contesto informale e amichevole, fornisce le condizioni ideali per fare di uno stimolo culturale un’esperienza insolita e arricchente. Il clima condiviso rende i partecipanti co-protagonisti: vivono l’emozione della vicinanza con il musicista, possono conoscerli di persona dopo la performance e interagire assieme in relax, conversando e sorseggiando una tazza di tisana in un’atmosfera raccolta. Con ciò il Salotto non solo rappresenta un piacevole momento di aggregazione e di “formazione permanente”, ma si propone di offrire alla comunità un’esperienza concertistica selezionata e sempre nuova, diversa dalle altre proposte musicali già presenti sul territorio.