La storia dello "scienziato dimenticato" che, vivendo a cavallo tra '800 e '900, ha letteralmente illuminato il mondo con la corrente alternata, rendendo possibili invenzioni rivoluzionarie, sarà al centro della proiezione in programma sabato 25 settembre, alle ore 19.00, nella Sala della Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste (Via Genova 12), con il film il "Il segreto di Nikola Tesla" di Krsto Papić. Si tratta di un nuova edizione doppiata in italiano, del film diretto da Krsto Papic interpretato magistralmente da Petar Bozovic con la partecipazione straordinaria di Orson Welles. La vita del grande scienziato "dimenticato".



L'uomo che, vivendo a cavallo tra '800 e '900, ha illuminato il mondo con la corrente alternata e ha reso possibili invenzioni rivoluzionarie come la radio. La vita di Nikola Tesla raccontata in questo splendido film ci illumina sulla realtà della scienza e della società nel suo complesso. Il suo arrivo negli Stati Uniti, il suo rapporto turbolento con Thomas Edison e quello con il grande capitalista J. P. Morgan, interpretato qui da uno straordinario Orson Welles. L'ascesa verso la notorietà e l'inevitabile discesa verso l'oblio, Nikola Tesla e la sua vita sono specchio di quello che accade ancora oggi nel mondo. Il destino del pianeta nel secolo scorso si è trovato davanti ad un bivio: scegliere tra la produzione di energia "distruttiva" tramite la distruzione di materiali e quella creativa pulita e "libera" proposta da Tesla... La scelta è tristemente nota a tutti.



Un’iniziativa che si inserisce tra gli eventi collaterali della mostra “Nikola Tesla: un uomo dal futuro” a cura dell’Associazione Culturale Giovanile Serba, (fino al 10 ottobre al Magazzino 26).