Il Taetro Mascherini riparte da Night Garden

Lo spettacolo teatrale Night garden sarà recuperato domenica 30 maggio con doppia replica, alle 16 e alle 20.

Rimangono validi i nuovi posti assegnati quando l’evento era stato rinviato al 13 dicembre scorso ma, nel rispetto del coprifuoco imposto alle 22, cambiano gli orari di replica: chi doveva partecipare allo spettacolo pomeridiano verrà alle ore 16:00, anziché alle 17:00; chi doveva partecipare allo spettacolo serale verrà alle ore 20:00, anziché alle 21:00.

Per assistere allo spettacolo rimane valido il biglietto già in vostro possesso.



Oltre al biglietto originale, è necessario portare il promemoria con la riassegnazione del posto.

Per chi avesse acquistato i biglietti per lo spettacolo e non avesse ancora ricevuto comunicazione sui nuovi posti assegnati con indicazione se partecipare alla replica serale o pomeridiana, è necessario mettersi in contatto con l’ufficio, chiamando lo 0434.636720 oppure a scrivendo a cultura@comune.azzanodecimo.pn.it.