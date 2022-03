Il Tartini dà il benvenuto agli studenti del Conservatorio di Kiev

La musica può unire, anche in tempo di guerra, e questi giorni accade concretamente a Trieste, al Conservatorio Tartini che da tempo aveva avviato intense relazioni con il Conservatorio di Kiev - Ukraine Tschaikosky Academi of Music, in vista di scambi formativi previsti nei prossimi mesi. L’escalation delle ultime settimane ha comportato la necessità di una accelerazione immediata, per consentire almeno ad alcune decine di giovani musicisti della capitale ucraina di lasciare il Paese e proseguire la loro vita, e i loro studi, in un contesto di pace e sicurezza. Sono così finalmente arrivate a Trieste quattro studentesse di età compresa fra 19 e 21 anni – Mariia arpista, Natalia violinista, Irina pianista e Iryna violoncellista – insieme a due giovani colleghi 17enni, David che studia direzione d’orchestra e Oleksandr che studia la tromba. I due ragazzi hanno potuto lasciare il Paese proprio perché minorenni: se avessero già compiuto 18 anni sarebbero stati potenzialmente impegnati nel conflitto in Ucraina.



e della lora nuova quotidianità triestina si è parlato stamane in occasione del Welcome Day organizzato per loro al Conservatorio Tartini, dove sono stati accolti dai giovani colleghi musicisti con il direttoree la docente, delegata Erasmus, che aveva monitorato giorno per giorno il lungo viaggio dall’Ucraina a Trieste., allo scoppio del conflitto. Da lì è iniziato, con mezzi propri,: grazie a un pullman predisposto dal Ministero dell’Istruzione ucraino il gruppo è finalmente riuscito a, dov’è stato ospitato per la notte nel teatro locale., gli studenti hanno infine raggiunto le loro destinazioni europee. Il gruppo di Trieste resterà alcuni mesi grazie all’impegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che, attraverso l'assessore alla Formazione, Istruzione e all'Università, ha raccolto l’appello lanciato dal Ministero dell'Università e della ricerca."E’ stato uno sforzo straordinario di tutta la rete degli Atenei, Conservatori e Ardis Friuli Venezia Giulia - ha spiegato stamane l’Assessore Rosolen – e siamo orgogliosi che il sistema dell’Alta formazione della nostra regione si sia attivato mettendo a disposizione borse di studio e altre forme di sostegno".intervenute oggi al Welcome Day del Tartini: tutte hanno lasciato in Patria le proprie famiglie, inevitabilmente il pensiero di ciascuna corre ai propri cari per custodire un filo rosso che tutti si augurano di riannodare al più presto. Il Direttore del Conservatorio Tartini Sandro Torlontano ha accolto con entusiasmo il gruppo degli studenti,, nella speranza del futuro rientro in un’Ucraina definitivamente pacificata e sicura. In ogni casoGli studenti riceveranno questi mesi borse di studio inclusive dall'esenzione delle tasse universitarie, di alloggio, vitto e pocket money per le spese correnti, insieme a servizi essenziali di accoglienza, orientamento e inserimento nel contesto universitario, di assistenza sanitaria e integrazione attraverso corsi intensivi di italiano, mediazione e supporto psicologico.