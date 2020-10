Il Tartini di Trieste a Uno Mattina in Famiglia

Palcoscenico d’eccezione per il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, che sabato 10 ottobre sarà al centro della rubrica “È l’Italia, bellezza!” nell’ambito della nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia, lo storico programma del fine settimana di Rai1. Nei Conservatori le nuove generazioni si formano alla fruizione e produzione della bellezza: questo il presupposto della rubrica settimanale che sabato prossimo vedrà protagonista il Tartini nel servizio dell’inviata Cinzia De Filippis, in onda per la regia di Riccardo Nisini, dalle 10, nello spazio condotto in studio da Monica Setta. Sarà l’occasione per ritrovare su Rai1 le eccellenze del Conservatorio di Trieste, dalla tecnologia Lo.La. che permette di suonare insieme in sincrono anche se a distanza di migliaia di chilometri, all’eredità musicale consegnata dal Genio dei Lumi Giuseppe Tartini, il grande compositore e violinista, innovatore del suo tempo, al quale è intitolato l’Istituto. “È l’Italia, bellezza!” è una finestra dedicata ai giovani e talentuosi musicisti dei più prestigiosi Conservatori italiani: al microfono della conduttrice Monica Setta, in studio a Roma, ci sarà sabato mattina Ivan Boaro, vincitore in Duo con Marco Viel della sezione percussioni nella recente edizione del Premio nazionale delle Arti. Insieme, da studio, si esibiranno per il pubblico televisivo, mentre il Direttore del Conservatorio Tartini, Roberto Turrin, in assoluta anteprima racconterà nel servizio “La stanza di Tartini”, il nuovo spazio espositivo permanente con cimeli, manoscritti, partiture ed oggetti personali appartenuti a Giuseppe Tartini. A breve l’allestimento sarà aperto su prenotazione al pubblico, info www.conts.it