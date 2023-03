Il Teatri Stabil Furlan apre alla lingua slovena

Nuovo appuntamento con la stagione organizzata dal Teatri Stabil Furlan, che presenta un innovativo spettacolo in lingua slovena sovratitolato in lingua friulana, risultato di una nuova collaborazione tra culture diverse. Giovedì 9 alle ore 8.45 di sera al Teatro San Giorgio di Udine andrà in scena “La fattoria degli uccelli”, coproduzione del Teatro Stabile Sloveno e del Teatro di Capodistria curata dai fratelli Jaka e Jera Invanc, ispirati dalla commedia “Gli Uccelli” di Aristofane. Il progetto nasce dalla volontà di mettere in scena una commedia antica classica in forma aggiornata ma che, nello stile attuale, conservi contenuti, caratteristiche e modalità del teatro antico. A introdurre lo spettacolo, la Tavola Rotonda al pomeriggio. (A.I.)