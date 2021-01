Il teatro a casa tua con Toni Fornari del Teatro Golden

Secondo appuntamento del 2021 per Il Teatro a Casa tua, la videorubrica web del Circuito ERT che dialoga con i protagonisti dalla scena fuori dalla scena. Giovedì 14 gennaio alle 18.30 sulla pagina Facebook ERT FVG (e dalle 19 sul canale YouTube del Circuito ERT) Angela Caporale converserà con Toni Fornari, autore, regista e interprete della commedia corale La casa di famiglia, spettacolo di grande successo nelle scorse stagioni teatrali da cui è stato tratto anche un fortunato lungometraggio.



La tournée 2019/2020 della Casa di famiglia – pièce interpretata anche da Luca Angeletti, Simone Montedoro, Laura Ruocco, Roberto Mantovani e Noemi Sferlazza con la regia di Augusto Fornari - venne interrotta bruscamente dal lockdown dello scorso marzo proprio quando la compagnia si trovava in Friuli Venezia Giulia ospite del Circuito ERT. Da qui partirà la chiacchierata per raccontare il tempo sospeso che stiamo vivendo, ma soprattutto per parlare di spettacolo: della Casa di famiglia, ovviamente, la cui tournée 19/20 verrà completata alla riapertura dei teatri, e de L’uomo ideale, nuovo lavoro firmato da Toni Fornari (assieme ai colleghi di sempre, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli) che lo vedrà protagonista sul palco assieme a Simone Montedoro e Claudia Campagnola. Anche questo spettacolo sarà ospite del Circuito ERT.



Il Teatro a Casa tua è uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola. Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube