Il Teatro a Casa tua ospita Anbeta Toromani e Costanza Principe

Così come prosa, musica e danza trovano spazio nei cartelloni del Circuito ERT, anche Il Teatro a casa tua ospita artisti e artiste di tutte e tre le discipline. Giovedì 3 dicembre protagoniste della rubrica web saranno l’étoile Anbeta Toromani e la pianista Costanza Principe che presenteranno Preludes, spettacolo di danza con musica dal vivo in programma nel mese di maggio 2021 a Latisana (venerdì 7) e Cormons (sabato 8), grazie alla collaborazione con gli Artisti Associati, partner dell’ERT per la programmazione coreutica. L’appuntamento di giovedì, come ormai di consueto, è alle ore 18.30 sulla pagina Facebook ERT FVG; dalle 19 la puntata sarà disponibile anche sul canale YouTube dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.



Anbeta Toromani, a lungo anche prima ballerina della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, è tra le protagoniste di Preludes insieme a tre ballerini con cui condivide da anni il palco: Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez e Mick Zeni. In questo spettacolo intimo ed elegante, ad accompagnare i movimenti realizzati dal coreografo Massimo Morricone, ci saranno le musiche di Chopin, Debussy, Rachmaninov e Bach eseguite dal vivo da Costanza Principe, giovane pianista già avviata verso una brillante carriera solistica internazionale.



Il programma di Il Teatro a casa tua - uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – proseguiràcon un ospite molto atteso,Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: