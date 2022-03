Il Teatro a Casa tua ospita Antonella Questa

Attrice, autrice, ma anche attivista e divulgatrice. Antonella Questa è una personalità artistica a tutto tondo, capace di affrontare tematiche trasversali nei suoi spettacoli. Due le pièce in programma la prossima settimana nei teatri del Circuito ERT: Affari di famiglia giovedì 10 marzo al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e Svergognata venerdì 11 marzo allo Zotti di San Vito al Tagliamento. Li presenterà domani, giovedì 3 marzo alle ore 18.30, in diretta su Facebook e YouTube di ERT FVG intervistata da Angela Caporale per Il Teatro a Casa tua, la videorubrica web dell’Ente dedicata ai protagonisti in scena.



Nella chiacchierata, Antonella Questa approfondirà il lavoro di ricerca sul campo che l’ha portata alla scrittura teatrale, fondata dunque su un ascolto dei punti di vista di chi, come le protagoniste di Affari di famiglia, hanno vissuto in prima persona lo scontro generazionale nel rilevare un’impresa familiare. La relazione con sé, con la famiglia e con la società è il cuore anche del secondo spettacolo in programma nel Circuito, Svergognata, che mette in crisi l’enfasi posta sulla perfezione e sull’impeccabilità delle nostre vite. È davvero così, si domanda Questa attraverso i suoi personaggi? L’indagine nasce dal confronto con l’attiva community che segue l’attrice su Instagram, e rappresenta un’interessante percorso di interazione tra le relazioni virtuali e lo spettacolo dal vivo.



Tutte le puntate del Teatro a Casa Tua, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube