Il Teatro a Casa Tua ospita Dario Ballantini

Dopo il debutto con Giuliana Musso e la puntata dedicata a Sebastiano Somma, Il Teatro a Casa tua, la rubrica web realizzata dal Circuito ERT, ospita un artista che alla riapertura dei teatri sarà in Friuli con due lavori. Giovedì 26 novembre Dario Ballantini dialogherà con Angela Caporale e presenterà Da Balla a Dalla, omaggio dell’imitatore, attore e pittore livornese al suo idolo di gioventù, Lucio Dalla (spettacolo che grande successo ha già ottenuto nei Teatri regionali nelle scorse stagioni), e il nuovo lavoro, Ballantini&Petrolini, dedicato a Ettore Petrolini, il padre della comicità italiana contemporanea, e alle sue maschere. L’appuntamento è alle ore 18.30 sulla pagina Facebook ERT FVG; dalle 19 la puntata sarà disponibile anche sul canale YouTube dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.





Oltre alla presentazione degli spettacoli da parte dei protagonisti, durante la rubrica web c’è spazio anche per più ampie riflessioni sulla carriera degli artisti e più in generale sullo spettacolo dal vivo. Dario Ballantini racconterà, quindi, anche della lunga gavetta, delle esperienze televisive e le imitazioni a “Striscia la Notizia”, della prima notorietà, del rapporto con i suoi idoli e maestri – non ultimo Gigi Proietti - e di come si immagina il ritorno sul palcoscenico quando la pandemia sarà finalmente sotto controllo.Il Teatro a casa tua è uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per bambini e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola. Dopo prosa e musica, per la rubrica online arriverà il momento della danza:, spettacolo che vedremo in FVG alla riapertura delle sale.Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: