Il Teatro a Casa tua ospita i protagonisti di Dante in Musica

Dante in Musica sarà l’ultimo appuntamento teatrale del 2021 nel Circuito ERT. Lo spettacolo - tratto da La Divina Commedia Opera Musical – che fonde musica, recitazione e danza per raccontare il viaggio di Dante attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, andrà in scena fuori abbonamento mercoledì 22 dicembre alle ore 21 al Teatro Ristori di Cividale del Friuli, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e la Fondazione De Claricini Dornpacher. Giovedì 16 dicembre alle 18.30 sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG, Il Teatro a Casa Tua, la videorubrica web dell’ERT, ospiterà il regista dello spettacolo, il friulano Andrea Ortis che nel musical interpreterà anche Virgilio e una nutrita rappresentanza del cast: Antonello Angiolillo che vestirà i panni di Dante, Noemi Smorra e Myriam Somma rispettivamente Francesca e Beatrice, e Antonio Sorrentino nel ruolo di Pier Delle Vigne.



Nella chiacchierata con Angela Caporale, Andrea Ortis e gli altri interpreti racconteranno la genesi dello spettacolo, l’approccio innovativo alla parola dantesca, con la scelta dei generi musicali che accompagneranno Dante nel viaggio dagli inferi al Paradiso, e l’avvicinamento e l’immedesimazione da parte degli artisti nei personaggi della Divina Commedia. Non mancherà anche una riflessione sul ritorno a Teatro, sull’accoglienza che lo spettacolo ha avuto in tutta Italia e sull’attesa, soprattutto di Andrea Ortis, per le date in Friuli Venezia Giulia.



Ricordiamo che Dante in Musica debutterà lunedì 20 dicembre al Teatro Verdi Pordenone nell’ambito del Festival Internazionale di musica sacra e sarà poi ospite nella versione completa - La Divina Commedia Opera Musical - al Rossetti di Trieste nell’aprile del 2022.Tutte le puntate del Teatro a Casa Tua, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: