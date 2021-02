Il Teatro A Casa Tua parla de I Guardiani Del Nanga

L’alpinismo, la montagna e il confronto con i propri limiti sono i temi della puntata di giovedì 18 febbraio del Teatro a Casa Tua, la rubrica del Circuito ERT che dialoga con i protagonisti della scena fuori dalla scena. Sulla pagina Facebook ERTFVG alle 18.30 (e su YouTube dalle 19.00) ospiti di Angela Caporale saranno Gioia Battista e Nicola Ciaffoni, rispettivamente drammaturga e interprete de I guardiani del Nanga, spettacolo che andrà in scena in streaming dal Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo giovedì 25 febbraio alle ore 21 per la rassegna Circuito Aperto.



La data in cui è programmato lo spettacolo non è casuale perché il 25 febbraio del 2019 perdevano la vita Daniele Nardi e Tom Ballard nel tentativo di scalare lo Sperone Mummery del Nanga Parbat, la nona cima più alta della terra, ma tragicamente in terza posizione come numero assoluto di morti e seconda solo all’Annapurna come indice di mortalità. Lo spettacolo racconta le gesta di sette alpinisti che, a partire proprio da Albert Mummery a fine Ottocento, hanno tentato di raggiungere la vetta. Gioia Battista e Nicola Ciaffoni racconteranno la genesi e la realizzazione de I Guardiani del Nanga, le prime rappresentazioni all’aperto ai piedi delle Alpi, l’emozione di presentarlo a Latina, città natale di Daniele Nardi.



Il programma di Il Teatro a Casa tua - uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – si fermerà per una settimana proprio per lasciare spazio, giovedì 25 febbraio, alla visione in streaming dello spettacolo, per poi riprendere il suo viaggio il 4 marzo con una nuova puntata, questa volta dedicata alla musica.Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: