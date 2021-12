Il Teatro a Casa Tua presenta il coreografo Cristiano Fagioli

La programmazione del Circuito ERT nelle prossime settimane propone, grazie alla collaborazione con gli Artisti Associati, diversi appuntamenti con la danza. Uno dei più attesi è senz’altro Boomerang, gli illusionisti della danza dalla RBR Dance Company che farà tappa giovedì 16 dicembre a San Vito al Tagliamento e venerdì 17 dicembre a Sacile. Domani, giovedì 9 dicembre, alle 18.30 sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG Il Teatro a Casa Tua, la videorubrica web dell’ERT, avrà come ospite Cristiano Fagioli che della RBR Dance Company è direttore e coreografo.



Nella chiacchierata con Angela Caporale, Cristiano Fagioli illustrerà la filosofia della compagnia, ne ripercorrerà la storia e soprattutto presenterà questo nuovo lavoro che si caratterizza da un lato per il forte impatto visivo e dall’altro per l’importante messaggio ecologista. L’obiettivo della compagnia è, attraverso la meraviglia dei giochi di luce e le capacità tecniche dei danzatori, quello di risvegliare nel pubblico l’attenzione nei confronti della precaria salute del nostro pianeta.



Tutte le puntate del Teatro a Casa Tua, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube