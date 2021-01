Il teatro a casa tua presenta Manuele Morgese

Sarà Manuele Morgese il protagonista della puntata di giovedì 21 gennaio de Il Teatro a Casa tua, la videorubrica web del Circuito ERT che dialoga con i protagonisti dalla scena fuori dalla scena. Alle 18.30 sulla pagina Facebook ErtFvg il direttore e fondatore di Teatrozeta de L’Aquila, presenterà lo spettacolo Cronache dalla Shoah, primo appuntamento di Circuito Aperto, il nuovo format dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia che offre al pubblico una serie di spettacoli in streaming direttamente dai teatri del FVG. Cronache dalla Shoah andrà in scena sulle pagine Facebook e YouTube ErtFvg in occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 27 gennaio alle ore 21 dall’Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento.



Nella puntata di Teatro a Casa Tua, Manuele Morgese dialogherà con Angela Caporale sullo spettacolo scritto da Giuseppe Manfridi, un “canto recitato” a più voci che lo vede calarsi nei panni di più personaggi testimoni e narratori dei terribili e drammatici episodi legati all’Olocausto. Sul palco Morgese sarà accompagnato da due musicisti di fama internazionale: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. In apertura di trasmissione il direttore dell’ERT, Renato Manzoni, interverrà per raccontare la genesi e la programmazione di Circuito Aperto.



Il programma di Il Teatro a Casa tua - uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – proseguirà la prossima settimana con l’attore e produttore Walter Mramor, presidente degli Artisti Associati di Gorizia e consulente Ert per la danza.Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: