Il Teatro a casa tua presenta Maria Amelia Monti

Con i teatri ancora chiusi, il Circuito Ert continua a stare vicino al proprio pubblico e agli appassionati di spettacolo dal vivo attraverso la rubrica web Il Teatro a Casa tua nella quale i protagonisti della scena si raccontano. Giovedì 17 dicembre, alle 18.30, sulla pagina Facebook Ert Fvg (e dalle 19 anche sul canale YouTube del Circuito) l’ospite sarà Maria Amelia Monti. Attrice di teatro, televisione e cinema, Maria Amelia Monti è una delle interpreti più apprezzate dal pubblico del Friuli Venezia Giulia, dove tornerà nel mese di febbraio con La Parrucca, insieme a Roberto Turchetta per la regia Antonio Zavatteri.



Durante la ricca intervista con Angela Caporale, si parlerà di Natalia Ginzburg, autrice dei due atti unici da cui è tratto “La Parrucca” e di cui, nel 2021, ricorrono i 30 anni dalla morte, ma non soltanto. Monti è stata protagonista, proprio con questo spettacolo, del primo esperimento di “Teatrodiretta”, una nuova modalità di allestimento teatrale digitale per cui ciascun attore recita in una stanza da solo, interagendo live con gli altri personaggi sulla scena virtuale. La prima produzione realizzata in questo modo è stata proprio “La Parrucca”, presentata in diretta su Twitch per un pubblico di amici e addetti ai lavori.



Il programma di- uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – proseguirà con una puntata speciale natalizia prima di una breve pausa.