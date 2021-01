Il Teatro a casa tua riparte con I Papu

Il Teatro a Casa tua, la videorubrica web del Circuito ERT che dialoga con i protagonisti dalla scena fuori dalla scena, inaugura il 2021 con un duo molto amato dal pubblico regionale e non solo. Saranno Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte i Papu, i protagonisti della puntata che andrà in onda giovedì 7 gennaio alle 18.30 sulla pagina Facebook ERT FVG (e dalle 19 sarà disponibile anche sul canale YouTube del Circuito ERT). Il duo pordenonese presenterà I penultimi – storie di minatori, per non dimenticare, spettacolo programmato in diversi teatri regionali – Colugna, Grado, Pontebba e San Daniele - alla riapertura delle sale.



Al microfono di Angela Caporale i Papu racconteranno il loro nuovo lavoro che affronta l’epopea dei minatori friulani in Belgio, ma ci sarà spazio anche per dei passaggi sulla carriera del duo che, partito da Pordenone, è riuscito a sfondare anche nella tv generalista senza mai dimenticare il rapporto con il territorio d’origine. Sempre più spesso, infatti, traggono ispirazione dalla storia popolare, raccontata sul palco con il loro caratteristico linguaggio comico. Una cifra stilistica chiara mai abbandonata anche durante questi mesi di chiusura dei teatri durante i quali Appi e Besa non hanno mai smesso di proporre video, spettacoli e sketch anche online, ma l’auspicio forte è quello di tornare sul palcoscenico in sicurezza appena possibile.



Il programma di Il Teatro a Casa tua - uno spazio che accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e di teatroescuola – proseguirà nelle prossime settimane con la consueta cadenza settimanale.Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube