Il Teatro Comunale di Cormons riapre a fine agosto

Il Teatro Comunale di Cormons riaprirà a fine agosto per offrire un’anticipazione alla stagione cinematografica autunnale: il 23 e il 30 agosto, nell’ambito del ‘Circuito Cinema estate’, con inizio alle 21, ed eccezionalmente ad ingresso gratuito, proporrà due titoli davvero imperdibili. Sarà obbligatoria la prenotazione e l’esibizione del Green Pass (sarà sufficiente compilare il form sul sito www.artistiassociatigorizia.it nella sezione Cinema/Circuito Cinema Agosto).



Lunedì 23 agosto, sarà proposto ‘Le sorelle Macaluso – La vita di cinque sorelle vissute nella periferia di Palermo’. Il film diretto da Emma Dante ha ottenuto 7 candidature ai Nastri d’Argento, 6 candidature a David di Donatello (cast: Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario, Eleonora De Luca, Viola Pusatieri, Donatella Finocchiaro, Serena Barone, Simona Malato, Laura Giordani, Maria Rosaria Alati, Rosalba Bologna, Ileana Rigano). Il film racconta la storia di Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella. Sono cinque sorelle di diversa età, nate a Palermo e cresciute in un appartamento, sito all’ultimo piano di un palazzo decadente della città sicula. Così come la loro casa mostra i segni dello trascorrere del tempo e degli anni, allo stesso modo le cinque donne vengono mostrate in età diverse, come infanzia, maturità e vecchiaia. Ognuna di loro ha una storia da raccontare, una personale che narra le vicende familiari, ma anche la scelta – sempre difficile da prendere – di restare e combattere o andare via per sempre.



Lunedì 30 agosto, sempre alle 21, sarà proiettato ‘Nomadland – Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade’ diretto da Chloé Zhao (3 Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Venezia, 2 Golden Globes) con Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest, Patricia Grier, Linda May, Bob Wells, Charlene Swankie, Angela Reyes, Carl R. Hughes. Il film racconta la storia di Fern (Frances McDormand), una donna sulla sessantina del Nevada, che – a seguito del crollo economico, dovuto alla Grande Recessione – ha perso il suo impiego presso l’azienda nella quale lavorava. Ora si trova senza lavoro e sola, dato che suo marito è morto di recente. In questa situazione che apparirebbe tragica per chiunque, la donna decide di compiere un gesto inaspettato: vendere tutto ciò che ha per comprare un furgone e tentare la vita on the road, alla ricerca di un lavoro. Con i bagagli in spalla, Fern si mette in viaggio verso gli stati occidentali, determinata a vivere come una nomade dei nostri giorni, al di fuori della attuale società e delle convenzioni odierne. Durante il tragitto, Fern incontra altri nomadi, con i quale condivide diversi momenti, le loro storie personali e i consigli per vivere in strada. È grazie a questa compagnia che la donna riesce ad aprirsi e raccontarsi, pronta finalmente ad affrontare il presente che sembra km dopo km soltanto un passato prossimo.