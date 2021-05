Il Teatro Comunale di Cormons riapre con 'Alle 5 da me'

Il direttore artistico di Artisti Associati Walter Mramor rivela la nuova programmazione, che accompagnerà il pubblico cormonese fino a novembre: otto appuntamenti, alcuni in doppia recita, che vogliono celebrare la voglia di ripartire. «Abbiamo scelto delle proposte gioiose, capaci di farci assaporare la bellezza e di metterci nella giusta disposizione d’animo per affrontare la quotidianità. Dopo un anno doloroso, che ha lasciato profonde cicatrici nella nostra società, tornare a teatro può aiutare a trovare la forza per combattere, per reagire, per curare le ferite e per costruire insieme una nuova normalità».



Un pensiero condiviso anche dall’Amministrazione comunale: "Siamo lieti di annunciare l’apertura del teatro di Cormons - le parole del sindaco del centro Collinare, Roberto Felcaro -. Dopo questo lunghissimo periodo di chiusura il teatro alza nuovamente il sipario con un programmazione speciale. Un nuovo inizio per gli affezionati spettatori che si potranno riappropriare di uno spazio culturale così importante. Il teatro diventa un simbolo di ripartenza che dalla cultura speriamo pervada tutti i comparti della società e ci aiuti a risollevarci dopo questo periodo di difficoltà. Ringraziamo ArtistiAssociati per il programma proposto e invitiamo tutti a riaccomodarsi in sala".



Lo spettacolo Alle 5 da me, prodotto da Artisti Associati, con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero inaugura il programma il 21 maggio. Seguono a giugno tre appuntamenti: Il Rompiballe con Paolo Triestino e Giancarlo Ratti (il 3 e il 4), Preludes con le stelle della danza Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez accompagnate al pianoforte da Costanza Principe (il 17), Coppia aperta, quasi spalancata con Chiara Francini e Alessandro Federico (il 22). Il 5 e il 6 luglio doppio appuntamento prima della pausa estiva con la coproduzione regionale Guarnerius - mangjâ libris e sfueâ parsuts, protagonisti il trio del Teatro Incerto e lo storico Angelo Floramo.Il programma riprende a novembre con l’irresistibile “one-man-comedy” Toilet di e con Gabriele Pignotta il 5 e il 6 novembre, seguito il 18 dalla nuova creazione di Cristiano Fagioli per RBR Dance Company, Boomerang Gli illusionisti della danza. Grande attesa infine per l’ospite d’eccezione Vanessa Incontrada, protagonista di Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? che chiude il programma il 30 novembre e il 1° dicembre.La biglietteria del Teatro di Cormons (tel. 0481.630057) sarà aperta fino a lunedì 31maggio, dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle ore 19; da lunedì 07 giugno a lunedì 05 luglio, ogni lunedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19 ed anche da un’ora prima di ogni rappresentazione. Gli abbonati alla Stagione Artistica 19/20 e 20/21 del Comunale di Cormons e/o Gradisca, potranno beneficiare del biglietto ridotto.Gli spettacoli inizieranno alle ore 20, per permettere a tutto il pubblico di rientrare a casa prima del coprifuoco ad oggi in vigore. Qualora la normativa variasse, il pubblico sarà avvisato tempestivamente dei nuovi orari. L’ingresso a Teatro è consentito indossando sempre la mascherina chirurgica o superiore.Gli spettacoli sospesi (‘Il Rompiballe, ‘Boomerang - Gli illusionisti della danza’, ‘Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?’) a causa del lockdown sono stati nuovamente riprogrammati. Rimangono validi per queste recite gli abbonamenti e i biglietti già acquistati. Chi avesse già confermato il proprio posto alle recite in occasione della campagna abbonamenti lo scorso ottobre, potrà presentarsi in Teatro la sera dello spettacolo, in base al turno assegnatogli. Chi non avesse confermato il proprio posto, potrà farlo contattando la biglietteria entro venerdì 11 giugno negli orari di seguito indicati.