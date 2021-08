Il Teatro Comunale di Cormons riapre

Il Teatro Comunale di Cormons ospiterà, il 30 agosto, nell’ambito del ‘Circuito Cinema estate’, con inizio alle 21, ed eccezionalmente ad ingresso gratuito, la seconda anticipazione alla rassegna autunnale proponendo il pluripremiato ‘Nomaladland’. Sarà obbligatoria la prenotazione e l’esibizione del Green Pass (sarà sufficiente compilare il form sul sito www.artistiassociatigorizia.it nella sezione Cinema/Circuito Cinema Agosto).



‘Nomadland – Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade’ diretto da Chloé Zhao (3 Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Venezia, 2 Golden Globes) con Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest, Patricia Grier, Linda May, Bob Wells, Charlene Swankie, Angela Reyes, Carl R. Hughes, è la storia di Fern (Frances McDormand), una donna sulla sessantina del Nevada, che – a seguito del crollo economico, dovuto alla Grande Recessione – ha perso il suo impiego presso l’azienda nella quale lavorava. Ora si trova senza lavoro e sola, dato che suo marito è morto di recente. In questa situazione che apparirebbe tragica per chiunque, la donna decide di compiere un gesto inaspettato: vendere tutto ciò che ha per comprare un furgone e tentare la vita on the road, alla ricerca di un lavoro. Con i bagagli in spalla, Fern si mette in viaggio verso gli stati occidentali, determinata a vivere come una nomade dei nostri giorni, al di fuori della attuale società e delle convenzioni odierne. Durante il tragitto, Fern incontra altri nomadi, con i quale condivide diversi momenti, le loro storie personali e i consigli per vivere in strada. È grazie a questa compagnia che la donna riesce ad aprirsi e raccontarsi, pronta finalmente ad affrontare il presente che sembra km dopo km soltanto un passato prossimo.