Il Teatro Comunale di Monfalcone propone 'La Scuola dello Spettatore'

Anche il Teatro trova spazio nel progetto “La cultura ti fa compagnia”, a cura dei Servizi Culturali del Comune di Monfalcone, nell’ambito del quale i principali luoghi di promozione culturale della città (il Teatro, la Biblioteca, la Galleria d’Arte Contemporanea e il MuCa – Museo della Cantieristica) propongono contenuti e servizi di qualità grazie all’ausilio della tecnologia.

L’emergenza Covid ha costretto tutti i Teatri a ripensare la propria attività: chiudere non equivale a sparire e in attesa che possa riprendere la programmazione dal vivo è importante mantenere il legame con il pubblico, perché è lì, nell’interazione fra la performance artistica e lo spettatore, che risiede il significato più profondo del teatro.



A partire dal 6 marzo il Teatro Comunale ha proposto, sulla propria pagina Facebook, #OtiumCultura, una sorta di almanacco culturale per stimolare la fantasia degli spettatori ­in attesa del ritorno alla loro poltrona di velluto rosso. Fra le tante proposte di #OtiumCultura anche la rubrica “Le Parole del Teatro”, on line il mercoledì, un divertente glossario che si inserisce in un’attività più ampia di formazione del pubblico, che da diversi anni il Comunale realizza attraverso “Dietro le quinte”, rassegna di incontri ad anticipare tutti i concerti e gli spettacoli in cartellone, trasmessi in diretta Facebook e poi caricati sul canale Youtube e sul sito web del Teatro.



Nella stessa ottica si inaugura, giovedì 21 maggio, “La Scuola dello Spettatore”, un percorso di sei conferenze-spettacolo dedicate alla Storia del Teatro, realizzate in collaborazione con Paolo Quazzolo (docente di Storia del Teatro all’Università di Trieste), Mario Brandolin (critico teatrale), Roberta Sodomaco (delle Attività Teatrali del Comune di Monfalcone), Luisa Vermiglio (attrice e ideatrice del progetto) e i “Lettori in Cantiere” della Biblioteca Comunale Gilda Aloisio e Franco Ongaro.Un articolato viaggio attraverso la storia della drammaturgia, impreziosito dalle letture di brani celebri e meno celebri. Dalle origini del teatro, legate al rito, alla tragedia e commedia greca e romana; dalla Commedia dell’Arte dei comici girovaghi alla grande riforma teatrale di Goldoni; dalle tragedie shakespeariane (Macbeth su tutte, straordinaria opera sull’ambizione umana e la sete di potere) al teatro borghese ottocentesco di Ibsen, con il suo “scandaloso” Una casa di bambola; dal teatro dell’assurdo di Beckett e Pinter alle tendenze del teatro contemporaneo.Le conferenze-spettacolo de “La Scuola dello Spettatore” saranno visibili on line, sulla pagina Facebook del Teatro Comunale, il giovedì alle ore 18.00 (e poi sul canale Youtube e sul sito web del Teatro).Giovedì 21 maggio Le origini del teatro e il teatro classico (a cura di Mario Brandolin)Giovedì 28 maggio Dalla Commedia dell’Arte a Goldoni (a cura di Mario Brandolin)Giovedì 4 giugno Il teatro di Shakespeare: Macbeth (a cura di Paolo Quazzolo)Giovedì 11 giugno Il teatro borghese dell’Ottocento: Ibsen (a cura di Paolo Quazzolo)Giovedì 18 giugno Le avanguardie e il teatro dell’assurdo (a cura di Roberta Sodomaco)Giovedì 25 giugno Il teatro contemporaneo (a cura di Roberta Sodomaco).