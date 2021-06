Il teatro dalla parte dei giovani

Dare opportunità e spazi veri ai giovani e non solo consigli retorici è uno dei problemi della nostra società, che ha scelto di procrastinare all’infinito l’ingresso vero nella ‘maturità’ – oneri e onori compresi – delle nuove generazioni. E’ per questo che il Mittelfest, nel suo 30° compleanno, ha scelto di guardare esplicitamente agli under 30 con la novità Mittelyoung, un vero aiuto ‘produttivo’.

Il progetto, risultato di un bando mitteleuropeo, ha portato all’individuazione di nove spettacoli – tra le 162 proposte arrivate, un terzo dall’estero – che verranno presentati al pubblico da giovedì 24 a domenica 27 a Cividale in un ‘festival nel festival’. L’esplorazione del tema scelto per l’edizione 2021 del Mittelfest, ‘eredi’, permette anche di ragionare sul ‘dopo’. Ossia, su come ricostruire il mondo nuovo che verrà dopo uno dei periodi più complessi per tutti e per lo spettacolo dal vivo in particolare. Sei i Paesi rappresentati dalle nove opere scelte, quasi tutte in prima assoluta: tre per ognuno dei settori teatro, danza e musica.



con lo spettacolo di danza sloveno Indultado di e con Lia Ujcic, seguito da PPP ti racconto l’Albania, con Klaus Martini. Il giorno dopo, il trio greco-tedesco Mosatrïc presenta Amuse*d, un esperimento musicale tra stili e generi diversi, seguito da Portrait of a Post-Hbasburgian con la danzatrice Sara Koluchova. Sabato 26, musica con Burtuqal Quartet, teatro con Angelica Bifano e Mamma son tanto felice e danza con Remember my (lost) family di Nicolas Grimaldi Capitello. L’ultimo giorno vedrà la compagnia friulana Sclapaduris con Attenti al loop e A waste of time, un mix di teatro, danza e musica.“La pandemia – spiega il neo direttore Giacomo Pedini, lui stesso ‘giovane’ ed erede della tradizione teatrale - ci ha costretto a fare conti più sereni con la realtà delle cose. I giovani non scelgono più se essere, come una volta, apocalittici o integrati, se accettare o meno il digitale: vivono le cose e le attraversano. L’area mitteleuropea, poi, è cresciuta in una fase molto più dialogante rispetto al passato, che ha prodotto nei giovani una sensibilità diversa nel vedere le cose”.“Non c’è ancora automaticamente uno ‘stile’, ma talmente tante possibilità di creazione che lo spettatore trova il suo posto. E’ vero che cerchiamo categorie facili per orientarci in quello che il mondo ci offre, ma oggi lo spettacolo dal vivo ha tantissime possibilità diverse, molto articolate, e le proposte spaziano in maniera impressionante, con ampio margine di manovra. I più giovani, oggi, cresciuti nel mondo digitale, sono mobili ed eclettici, abili nello stare in tante situazioni diverse e hanno un modo diverso di approcciare le cose, con una sensibilità diversa”.“Il panorama è frastagliato, ma in tutti i casi caratterizzato dalla forte presenza di incroci culturali. Le mescolanze sono lo specchio di chi ha vissuto gli ultimi 15 anni in un’Europa dove i rapporti tra Paesi sono cambiati. I più giovani, che hanno vissuto la mobilità non come un extra, ma come un dato di fatto, si lasciano contaminare diversamente, anche se la differenza sta nei dettagli”.“Nel teatro, come nella musica, ci sono forme più votate alla sperimentazione che si possono mescolare a forme classiche, ma i comparti e le linee stilistiche forti del passato sono più sfumati. Anche qui: c’è più mescolanza, le possibilità sono tantissime e comunque gli spettacoli sono apprezzabili dal pubblico al di là della questione tecnica”.“I 30 curatores, gli under che da marzo hanno seguito il progetto, scelto gli spettacoli e fatto la programmazione, saranno chiamati a scegliere i titoli. E’ stimolante vedere giovani competenti in un ruolo che sembra anomalo, con responsabilità diverse. Mi ha aiutato a capire che sguardo hanno sul mondo, perché scegliere è una grande responsabilità. In questo Paese c’è un paradosso: abbiamo fatto un grande sforzo di investimento nella formazione specialistica e oggi abbiamo giovani altamente preparati, che però non hanno modo di mettersi alla prova. Le occasioni vanno date: sia per avere successo che per sbagliare, perché i giovani con qualità ci sono”.