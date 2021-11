Il Teatro della Corte di Osoppo alza il sipario con 'Ripartenze'

Il Teatro della Corte di Osoppo si prepara ad ospitare “Ripartenze” in scena venerdì 12 novembre alle ore 20.30. Un appuntamento organizzato e finanziato dalla Comunità Collinare i cui grandi protagonisti saranno molti: i ricordi, le speranze, l’energia, il costume, la schiettezza, le riflessioni, le passioni, ma soprattutto la musica e il canto.



Un titolo evocativo, di un qualcosa che sta finalmente accadendo, dopo un lungo periodo di difficoltà, di cui l’autore, Dino Persello, ne rappresenta l’essenza con la sua tenacia e la sua caparbietà.



Evocativo è anche il ruolo che gioca la Collinare ed il suo territorio con una storia di ripartenze che l’ha vista coinvolta in primo piano nel corso nel tempo, in particolare nel purtroppo indimenticabile terremoto del 1976 in cui ha giocato un ruolo importantissimo aiutando la propria gente a rialzarsi, così come vuole fare tutt’ora.



La scelta di ripartire da uno dei teatri del territorio della Collinare vuole testimoniare la vicinanza della Comunità Collinare al mondo della cultura e dello spettacolo che ha vissuto la letterale chiusura dei battenti delle varie sale teatrali per lungo tempo e questo incontro, festeggiando in questo modo la riapertura al 100% della capienza in presenza.Oltre all’autore, Dino Presello, ci accompagneranno in questo viaggio il tenore, voce dell’Operetta Andrea Binetti e Teo Luca Rossi al pianoforte per trasmetterci la serenità e la gioia del tanto auspicato ritorno alla normalità.Un’iniziativa che inorgoglisce il Presidente della Comunità Collinare, Luigino Bottoni: “sono particolarmente contento dell’iniziativa che la Comunità Collinare ha patrocinato grazie anche all’intesa e alla collaborazione con l’amico Dino Persello.Il momento è complicato; non poche sono le preoccupazioni per l’immediato futuro ma noi, la nostra terra, le nostre istituzioni, sentiamo la necessità e la volontà di ripartire, lottando con quello spirito e quella forza che ci hanno da sempre contraddistinto. La ripartenza della cultura, che per la Comunità Collinare è sempre stata un vanto, rappresenta la forza di lasciarsi alle spalle una pagina brutta della nostra storia, come in passato tante volte è accaduto e di andare oltre con una ritrovata e rinnovata speranza e con la abnegazione che contraddistingue la nostra gente”.