Il teatro diventa città dell’arte

Negli ultimi due anni, esaurite le celebrazioni per i 120 anni dalla nascita e i 25 dalla rinascita, il ‘Luigi Bon’ di Colugna ha ripreso a guardare al futuro, non solo come contenitore di eventi. Da oltre un secolo impegnata nella diffusione della cultura e del sapere tramite l’istruzione, in un luogo dove arte, pedagogia e architettura sono in continuo dialogo, la Fondazione Bon è l’unica realtà, in regione e in Italia, che propone una vera e propria filiera musicale: un percorso educativo-musicale che arriva fino al primo inserimento nel mondo del lavoro, in orchestre o ensemble. Sabato 26, a Colugna nasce ufficialmente la prima Città dell’arte e della musica, un metodo educativo specifico e di altissimo livello.

Fulcro della novità: il primo Centro per l’infanzia a indirizzo artistico e musicale (per bambini dai 3 ai 6 anni) in regione, realizzato grazie a un connubio tra pubblico e privato, che si aprirà alle 11 con l’inaugurazione e la presentazione del lavoro di ristrutturazione. La sera, concerto inaugurale a Teatro con i ‘Giovani Talenti in residenza’: Elia Cecino al pianoforte, recente ‘Premio Venezia’, e il pluripremiato talento friulano Christian Sebastianutto al violino. Ad accompagnarli, la neonata Istituzione Sinfonica del Fvg diretta da Paolo Paroni. Domenica 27 sarà dedicata a bambini e famiglie con il Teatro della Sete e visite agli spazi rinnovati, il cui progetto, curato dallo Studio FON, ha previsto il recupero e la riqualificazione di una parte dell’edifico, non modificando lo storico impianto esistente.



Andrea Ioime