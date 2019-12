Il Teatro diventa juke-box con la disco-orchestra

Dopo la ‘data zero’ un anno fa, sabato 14 sul palco del ‘Giovanni da Udine’ torna Let the music play, progetto della Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg diretta da Denis Feletto.Tante le sorprese per il pubblico che lo scorso anno ha riempito il Teatrone, non solo nel repertorio proposto da un’orchestra con una trentina di elementi da tutta la regione, impegnata ad eseguire dal vivo le più famose hit anni ‘70 e ‘80 riarrangiate e rielaborate. Sul palco anche una sezione di 15 elementi, diretta da Domenico Mason dell’Accademia d’archi Arrigoni e da una serie di voci soliste – come il cantante soul inglese Kenneth Bailey – che trasformeranno il teatro in jukebox.