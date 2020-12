Il Teatro Giovanni da Udine annulla gli spettacoli di dicembre

Stante il perdurare della situazione di emergenza e la chiusura al pubblico dei teatri disposta a seguito della pandemia da Coronavirus, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine annuncia la sospensione anche degli spettacoli in programma nel mese di dicembre 2020 e nello specifico:



MUSICA

lunedì 14 dicembre 2020 - ore 20.45

Lucas & Arthur Jussen pianoforti

giovedì 31 dicembre 2020 - ore 18.00

Strauss Festival Orchester Wien

Willy Büchler direttore

Märchen aus dem Orient / Fiabe dall’Oriente



PROSA

venerdì 18, sabato 19 dicembre 2020 - ore 20.45

domenica 20 dicembre 2020 - ore 17.00

Ditegli sempre di sì

con Carolina Rosi e Gianfelice Imparato

regia Roberto Andò

produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana



Sono inoltre sospesi gli incontri di CASA TEATRO programmati nello stesso torno di tempo.



La Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine si sta adoperando per ridefinire la riprogrammazione o l’eventuale annullamento degli spettacoli sopra indicati nonché degli altri già sospesi nella prima parte di stagione, ovvero Cercivento (27 ottobre); Zeus, l’aquila e Prometeo (30 ottobre); Furore (10 novembre); Cita a Ciegas/Confidenze fatali (24, 25, 26 novembre). Le nuove date degli spettacoli e concerti saranno annunciate al pubblico a partire da gennaio 2021 non appena la situazione epidemiologica permetterà di concordarle con gli artisti.I biglietti di tutti gli spettacoli programmati fra il 27 ottobre e il 31 dicembre 2020 rimangono validi fino a nuove comunicazioni. Con l’obiettivo di favorire il più possibile il proprio pubblico, la Fondazione ha disposto tuttavia che gli interessati possano richiederne il rimborso a partire dal 10 dicembre 2020: per i biglietti elettronici scrivendo a biglietteria@teatroudine.it, specificando lo spettacolo oggetto del rimborso e le proprie coordinate bancarie; per i biglietti cartacei recandosi agli sportelli della biglietteria del Teatro (via Trento, 4 – Udine) negli orari di apertura al pubblico (dal martedì al sabato esclusi i festivi, dalle 16.00 alle 19.00).Si informa che tutti gli uffici e gli sportelli del Teatro Nuovo Giovanni da Udine saranno chiusi al pubblico per le festività natalizie dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi.Per informazioni contattare lo 0432/248418. Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione futura del Teatro saranno annunciati sul sito www.teatroudine.it, sulla pagina Facebook e via newsletter.