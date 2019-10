Il Teatro Luigi Bon accoglie i nuovi abbonati

Rinnovati tutti gli abbonamenti dell’anno passato, continua la campagna per la Stagione del Teatro Luigi Bon con la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti.

Dal 14 al 19 ottobre, infatti, sarà possibile abbonarsi agli appuntamenti di Musica, Prosa o entrambe; mentre da lunedì 21 si darà il via alle prenotazioni e all’acquisto dei biglietti per i singoli spettacoli fino a gennaio.

Ad inaugurare la Stagione, sabato 26 ottobre alle 20.45, saranno due giovanissimi Talenti, il pianista Elia Cecino e il violinista Christian Sebastianutto, accompagnati dall’Istituzione Sinfonica del Friuli Venezia Giulia diretta dal M° Paolo Paroni. La Musica continuerà poi con Ovunque, fuori dal mondo - Le tre Sonate di Claude Debussy con la voce di Maddalena Crippa e con l’atteso ritorno di Grigory Sokolov con i suoi Intimi virtuosismi (fuori abbonamento); la conclusione a maggio nella Chiesa di San Francesco a Udine, in collaborazione con Vicino/Lontano, con il concerto Ludwig, omaggio a Beethoven con l’Istituzione Sinfonica e il Coro del Friuli Venezia Giulia diretti da Filippo Maria Bressan, impegnati nell’esecuzione della monumentale Nona.

In collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del FVG, invece, gli spettacoli di Prosa: a partire da martedì 5 novembre con Da Balla a Dalla interpretato da Dario Ballantini, a cui seguiranno tra gli altri Lungs con Sara Putignano e Davide Gagliardini; Fieste di e con il Teatro Incerto; l’interessante spettacolo Esodo di e con Simone Cristicchi e la nuova produzione di Giuliana Musso: La scimmia.

Il cartellone al completo è disponibile su www.fondazionebon.com.

Informazioni presso la biglietteria della Fondazione Luigi Bon (0432 543049 lun-ven 17.00-18.30, sab 09.30-12.00, biglietteria@fondazionebon.com.)