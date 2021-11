Il Teatro Mascherini di Azzano X ritrova il suo pubblico

Per una stagione dedicata al pubblico. Al pubblico che è mancato. Al pubblico che è fondamentale per un teatro che vive delle emozioni, del calore, delle critiche e dell’entusiasmo della gente. Dal vivo. In uno scambio reciproco, per una condivisone necessaria.



Una riapertura affrontata assieme a collaborazioni nuove e consolidate, come quella con L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, a.Artisti Associati di Gorizia (che cura e segue gli eventi di danza) e l’associazione Thesis che continua l’importante opera di appassionare i giovani al teatro. Un teatro che, anche grazie al contributo di Cimolai Spa e di Coop Casarsa, riprende le attività.



“Con sentito entusiasmo presentiamo la stagione teatrale 2021/2022 lieti, oggi più che mai, di ritrovarci a Teatro” afferma l’assessore Mauro Bortolin “siamo pronti a ripartire, un po' più tardi rispetto al solito, in quanto abbiamo preferito attendere le ultime disposizioni governative per definire il calendario artistico, in relazione alla gestione del green pass e alla capienza del pubblico che è possibile ospitare.”



Il programma del Mascherini prevede otto imperdibili appuntamenti da gustare serata dopo serata.Lo spettacolo d’apertura è dedicato all’operetta: la compagnia Corrado Abbati porta in scena Sul bel Danubio blu, inaugurando questa stagione teatrale all’insegna del buon umore e della voglia di vivere. A gennaio sarà Ugo Dighero lo straordinario mattatore di Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, uno dei capolavori più noti del nostro teatro. Si proseguirà con un’esilarante commedia francese, Pigiama per sei, intrepretata da Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio, tra un crescendo di equivoci e situazioni surreali. A fine gennaio sarà la danza d’eccellenza a fare da protagonista: il Balletto di Roma, in occasione dei cento anni dalla nascita del grande musicista argentino Astor Piazzolla, propone Astor – Un secolo di Tango. Si ritornerà alla prosa a febbraio, con una pietra miliare del teatro del XX secolo: Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams. A dar voce agli animi tormentati dei due protagonisti Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci, due nomi affermati del teatro, del piccolo e del grande schermo. A marzo, verremo condotti in una sala da ballo tutta al femminile. In Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione più di cento donne valorose, che hanno segnato la storia, verranno evocate dalla la voce e dai gesti di una Signora del teatro italiano, Lella Costa. Dal fascino della parola si passerà all’eleganza della danza e della musica con Preludes e il talento dei ballerini Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez, insieme a Costanza Principe al pianoforte.Per finire, Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana saranno gli irresistibili protagonisti di Tre uomini e una culla, per una serata di chiusura che saprà certamente conquistare e divertire.Conclude Bortolin “Ci auguriamo che le nostre scelte possano incontrare il gradimento del pubblico ma soprattutto non vediamo l’ora di poterci ritrovare per riassaporare le belle serate che purtroppo in questo ultimo periodo abbiamo dovuto giocoforza abbandonare. Nel ringraziare il pubblico che in questo “tempo sospeso” non ha mancato di far sentire la propria vicinanza e la propria voglia di tornare a teatro, auguriamo a tutti di passare delle piacevoli serate insieme, ritrovando la bellezza e l’importanza delle piccole cose”.