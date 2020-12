Il Teatro Pasolini di Cervignano sospende tutte le attività aperte al pubblico fino al 15 gennaio in osservanza del Dpcm. Il cinema, invece, prosegue nella sala virtuale sulla piattaforma #iorestoinsala

Gli abbonamenti e i biglietti acquistati - sottolinea l'Associazione culturale Teatro Pasolini - restano comunque validi per tutti i prossimi spettacoli in programma dopo 15 gennaio e lavoreremo per recuperare anche gli eventi e i concerti sospesi.



Per ogni informazione ulteriore, potete contattare la biglietteria del Teatro al numero +39. 0431.370273, inviare mail a info@teatropasolini.it e consultare il sito www.teatropasolini.it

"Vi ringraziamo per aver scelto il Teatro Pasolini e la sua offerta culturale anche in tempi così difficili - continua l'Associazione culturale Teatro Pasolini - e confidiamo sia possibile ritrovarci presto in sicurezza a condividere assieme le tante emozioni e sorprese della nostra stagione".